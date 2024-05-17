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Обстріли Одеси: відомо про п'ятьох постраждалих (оновлено)

На місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. 

Обстріли Одеси: відомо про п'ятьох постраждалих (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: KCTV

Троє цивільних отримали поранення унаслідок ракетного обстрілу Одеси. Їх госпіталізували.

Станом на 17:30 за інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо про п'ятьох постраждалих унасліок ракетного удару по Одесі. 

"В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці", — повідомив він. 

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Попередьо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", — повідомив Труханов.

  • В Одесі під час повітряної тривоги вдень 17 травня пролунали вибухи. Росіяни атакували місто в дві хвилі.
  • Під час обстрілів Харкова загинули двоє цивільних, 13 людей поранені, серед них четверо у важкому стані.
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