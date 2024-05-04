Росіяни атакують Харків і Одесу

Вдень 4 травня російські окупанти взялися атакувати Харків і Одесу.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл потрапив і Харківський район.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - закликав очільник області жителів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у телеграмі, що попередньо удар був по Харкову і можливі ще пуски керованих авіабомб на місто.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одещини перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.