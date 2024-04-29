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Окупанти атакували Одесу, четверо людей загинули, 28 поранених (оновлено)

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будинку Ківалова.

Окупанти атакували Одесу, четверо людей загинули, 28 поранених (оновлено)
обстріли Одеси
Фото: Суспільне.Одеса

Сьогодні ввечері російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранені 28 людей, четверо загинули.

Станом на 20:56 кількість поранених зросла до 28. "Наразі відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Постраждалим надається медична допомога", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Станом на 20:48 кількість жертв внаслідок ракетного удару по Одесі зросла до чотирьох. Загинули три жінки й один чоловік. 

За уточненою інформацією постраждало 27 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.

Ці дані станом на 20:29 повідомив мер міста Геннадій Труханов. За даними УП, серед поранених – очільник юракадемії Сергій Ківалов, в будинок якого було влучання. 

О 20:21 Труханов повідомив, що кількість поранених зросла з 17 до 20. Кількість жертв зросла до трьох – у лікарні померла жінка 1983 року народження.

Станом на 20:00 кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки складала 17 людей, щонайменше двоє з них у важкому стані.

Станом на 19:25 було відомо, що внаслідок ракетної атаки по Одесі загинули двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

"Внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", — ідеться у повідомленні.

За даними LB.ua, внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у маєтку Сергія Ківалова – ексглави ЦВК і нинішнього президента юридичної академії.

Також, очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram, що росіяни вдарили по місту балістикою.

"У ракети була бойова частина касетного типу. Це вона спочатку розкрилася перед ураженням.Балістика", – ідеться у повідомленні Братчука.

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