Через нічний удар по Харкову шестеро людей загинули, ще десятеро отримали поранення (доповнено)

Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Відомо, що "шахед" влучив у житлову забудову. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.

Доповнення. За інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення.

У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років.

Інші постраждалі з легкими пораненнями. Всього медики надали допомогу десятьом пораненим.

"Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист", — написав Терехов.