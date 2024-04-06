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Через нічний удар по Харкову шестеро людей загинули, ще десятеро отримали поранення (доповнено)

"Шахед" влучив у житлову забудову.

Через нічний удар по Харкову шестеро людей загинули, ще десятеро отримали поранення (доповнено)
влучання у Шевченківському районі Харкова
Фото: Поліція Харківської області

Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Відомо, що "шахед" влучив у житлову забудову. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто. 

Доповнення. За інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. 

У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість  чоловіків від 35 до 85 років. 

Інші постраждалі з легкими пораненнями. Всього медики надали допомогу десятьом пораненим.

"Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист", — написав Терехов.

  • Росія уночі 6 квітня знову атакувала Харків дронами-камікадзе. Внаслідок влучання попередньо було відомо про двох загиблих і вісьмох поранених цивільних. 
  • Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram стверджував, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою.
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