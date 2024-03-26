У Чорноморського флоту РФ залишилося ще п'ять ВДК

На початку повномасштабного вторгнення у ЧФ РФ було 13 великих десантних кораблів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в російських окупантів на ходу залишилось п'ять з тринадцятьох великих десантних кораблів.

Про це Плетенчук повідомив у коментарі "РБК-Україна".

"Якщо брати великі десантні кораблі, то їх в строю залишається п'ять одиниць з 13, які були у них (росіян — Ред.) на початку повномасштабного вторгнення", — зазначив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що чотири ВДК з цієї кількості було знищено, ще чотири перебували на ремонті, такі як "Азов" і "Ямал".

"Ямал" закінчив ремонт, мав виходити на випробування, зазнав пошкоджень, повертається у ремонт. "Азов" зазнав пошкоджень й залишається на ремонті. Тепер можна ще додати "Костянтина Ольшанського". Тобто загалом було 14. П'ять залишається у строю станом на зараз. Та п'ять фактично перебувають на ремонті разом із "Костянтином Ольшанським", — пояснив капітан третього рангу.

Щодо решти короаблів, то росіяни ремонтують 15 пошкоджених суден у Криму, а третина корабельного складу Чорноморського флоту РФ фактично виведена з ладу або знищена.

Досі в строю залишаються носії крилатих ракет "Калібр". Серед яких є підводні й надводні човни.

Україна знищила два кораблі такого типу: підводний човен "Ростов-на-Дону" і малий ракетний корабель "Аскольд".

"Вони (ракетоносії — Ред.) мають проблеми із логістикою. І, як бачите, протягом тривалого часу не застосовуються", — додав Плетенчук.