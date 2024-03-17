Помер екснардеп Геннадій Москаль

Після важкої хвороби на 74-му році життя помер відомий український політик, екснардеп Геннадій Москаль.

"Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо , 5 каналу та інших патріотичних медіа…", — написав нардеп Микола Княжицький.

Геннадій Геннадійович Москаль — український політик, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), Народний депутат України від фракції партії "Батьківщина". У 2011–2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".

З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015. З 15 липня 2015-го по 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.