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У Києві горів притулок для котів, десятки тварин загинули

Місцеві кажуть про навмисний підрив.

У Києві горів притулок для котів, десятки тварин загинули
Фото: Телеграм-канали

Увечері в суботу в Києві прогримів вибух на Теремках. Місцеві кажуть, що невідомі підірвали притулок для котів "Котобаза", розташований у дворі будинку на вулиці Академіка Заболотного, 76а.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в притулку було до 60 котів. Більшість із них загинули. Частина тварин розбіглася і потім почала повертатися на згарище.

Поранених котів, яких вдалося знайти та спіймати, відвезли до ветеринарної клініки, де частину з них не змогли врятувати. Деякі тваринки потрапили до реанімації.

Жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози "Котобазі" і писала заяву в поліцію.

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