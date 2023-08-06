Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів
Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Саудівська Аравія представила у Джидді ще один мирний план щодо закінчення війни

Частиною нового мирного плану є збереження цілісності України.

Саудівська Аравія представила у Джидді ще один мирний план щодо закінчення війни
Фото: скриншот відео

На саміті щодо формули миру в Україні, що проходить у Джидді (Саудівська Аравія), учасники заходу обговорювали ще один можливий мирний план.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела на полях зустрічі у Джидді.

Зазначається, що частиною нового мирного плану є збереження цілісності України, припинення вогню, початок мирних переговорів під спостереженням ООН та обмін полоненими.

За словами джерел, Саудівська Аравія представила мирний план іншим країнам та поінформувала Росію про хід переговорів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, форум у Джидді триває два дні. На зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру представлені 42 країни. Форум відбувається без участі Росії, але Кремль заявляв, що буде пильно стежити за переговорами.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

У день старту зустрічі 5 серпня РФ атакувала Україну ракетами. Було зафіксовано пуски "Калібрів" та "Кинджалів" з територій Росії та Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies