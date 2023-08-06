Саудівська Аравія представила у Джидді ще один мирний план щодо закінчення війни

На саміті щодо формули миру в Україні, що проходить у Джидді (Саудівська Аравія), учасники заходу обговорювали ще один можливий мирний план.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела на полях зустрічі у Джидді.

Зазначається, що частиною нового мирного плану є збереження цілісності України, припинення вогню, початок мирних переговорів під спостереженням ООН та обмін полоненими.

За словами джерел, Саудівська Аравія представила мирний план іншим країнам та поінформувала Росію про хід переговорів.

Нагадаємо, форум у Джидді триває два дні. На зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру представлені 42 країни. Форум відбувається без участі Росії, але Кремль заявляв, що буде пильно стежити за переговорами.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

У день старту зустрічі 5 серпня РФ атакувала Україну ракетами. Було зафіксовано пуски "Калібрів" та "Кинджалів" з територій Росії та Білорусі.