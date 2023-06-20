У метро Києва тимчасово не працюють комплекси самообслуговування

У Києві через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

Про повне відновлення роботи терміналів обіцяють повідомити додатково.

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, вчора в столиці з технічних причин не працював фунікулер.