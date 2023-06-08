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Перші українські спеціалісти у сфері психології та реабілітації пройшли навчання у Польщі

Для української сторони участь у проєкті є безоплатною.

Перші українські спеціалісти у сфері психології та реабілітації пройшли навчання у Польщі
Фото: Пресслужба МОЗ

У Польщі пройшли навчання перші 60 українських спеціалістів у сфері психології та реабілітації в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як”. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Цей інтенсив є частиною програми підготовки українських фахівців, про яку домовилися перші леді України та Республіки Польща”, - повідомили в міністерстві охорони здоров'я. 

Для української сторони участь у проєкті є безоплатною, оскільки всі витрати взяла на себе польська сторона. 

Навчання у Військово-медичному інституті у Варшаві проходять дві групи по 50 осіб. 

Зазначається, що програма навчань передбачає: 

  • тренінг для українських психологів (або психіатрів, або сімейних лікарів, які мають відповідні базові навички) з діагностики та терапії розладів, пов’язаних зі стресом через війну;
  • навчання лікарів, фізіотерапевтів, медичних сестер, фельдшерів з реабілітації поранених. 

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що зміни в психоемоційному стані матимуть 15 млн українців.

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