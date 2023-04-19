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Спалах в небі над Києвом був результатом падіння супутника NASA, - КМВА

Ввечері 19 квітня у Києві ППО не працювала.

Спалах в небі над Києвом був результатом падіння супутника NASA, - КМВА
Фото: NASA

В Києві та Київській області повітряну тривогу оголосили через падіння супутника NASA.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA”,- сказав начальник КМВА Сергій Попко.

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Він додав, що повітряна тривога була оголошена, щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків.

Голова КМВА наголосив, що ППО не працювала.

Раніше повідомлялось, що ввечері 19 квітня в небі над Київською областю виявили повітряну ціль. Сили ППО перебували напоготові.

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