Спалах в небі над Києвом був результатом падіння супутника NASA, - КМВА

Ввечері 19 квітня у Києві ППО не працювала.

В Києві та Київській області повітряну тривогу оголосили через падіння супутника NASA.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA”,- сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що повітряна тривога була оголошена, щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків.

Голова КМВА наголосив, що ППО не працювала.

Раніше повідомлялось, що ввечері 19 квітня в небі над Київською областю виявили повітряну ціль. Сили ППО перебували напоготові.