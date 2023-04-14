Репортаж France 24 про те, що російські війська готуються вбивати українців – це ганьба для журналістики, - МЗС

Репортаж французького телеканалу France 24 про російські війська, котрі готуються вбивати українців, є ганьбою для журналістики.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть за законом”, - наголосив Ніколенко.

Йдеться про випадок, коли знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська.

Сюжет було опубліковано на сайті телеканалу 13 квітня. У ньому немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України, але можна помітити елементи російської пропаганди. Зокрема, росіяни зазначають, що їх зброя краща за західну, а на одному з російських військових можна побачити кепку з символом Z і символами СРСР.

Також журналіст, цитуючи свого "героя", назвав український наступ "ворожим".

Нагадаємо, раніше МЗС нагадало журналісту NBC про незаконність відвідування Криму з території РФ.