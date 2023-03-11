Силовики провели обшук у біглого керівника Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела

Сам архиєпископ Ровенківський знаходиться у Росії.

Представники силових структур провели днями обшук у керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аркадія (Таранова) у справі щодо колабораційної діяльності. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

При цьому зазначається, що обшук проводили в Одесі - за місцем реєстрації архієпископа. В будинку представника УПЦ силовики знайшли літературу антиукраїнського спрямування, «що має ознаки розпалювання релігійної ворожнечі», її вилучили для проведення експертизи.

Як стало відомо LB.ua, архиєпископу Ровенківському готується вручення підозри за ч. 1, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Його звинувачують у пособництві Росії та

підтримці рішень, прийнятих окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, у травні минулого року Ровенківська єпархія пішла у розкол з УПЦ, заявивши, що залишається під омофором Московського патріарха Кирила. Сам Аркадій Таранов, що очолює єпархію, втік до Росії. РНБО ввела проти Ровенківського архієпископа санкції, а на початку січня цього року президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство Таранова.