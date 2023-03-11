Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Силовики провели обшук у біглого керівника Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела

Сам архиєпископ Ровенківський знаходиться у Росії.

Силовики провели обшук у біглого керівника Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Фото: spzh.news

Представники силових структур провели днями обшук у керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аркадія (Таранова) у справі щодо колабораційної діяльності. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

При цьому зазначається, що обшук проводили в Одесі - за місцем реєстрації архієпископа. В будинку представника УПЦ силовики знайшли літературу антиукраїнського спрямування, «що має ознаки розпалювання релігійної ворожнечі», її вилучили для проведення експертизи. 

Як стало відомо LB.ua, архиєпископу Ровенківському готується вручення підозри за ч. 1, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Його звинувачують у пособництві Росії та 

підтримці рішень, прийнятих окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Луганської області. 

Нагадаємо, у травні минулого року Ровенківська єпархія пішла у розкол з УПЦ, заявивши, що залишається під омофором Московського патріарха Кирила. Сам Аркадій Таранов, що очолює єпархію, втік до Росії. РНБО ввела проти Ровенківського архієпископа санкції, а на початку січня цього року президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство Таранова

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також