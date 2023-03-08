Там є всі документи з будівництва, у яких ви вказані як замовник.

На порталі “Дія” тепер можна перевірити статус документів будівельної сфери.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

“Зручне оновлення на порталі Дія! Розробили новий розділ у кабінеті громадянина — Моє будівництво, де відображаються всі документи з будівництва, у яких ви вказані як замовник. Переглядайте коротку інформацію чи статус розгляду документа за кілька кліків”, - йдеться в повідомленні.

Як це працює: перейти в розділ “Моє будівництво” може як фізична особа, так і юридична. Вам знадобиться електронний підпис — КЕП чи Дія.Підпис.

Які документи відображаються в Моєму будівництві: переважно створені після липня 2020 року. Саме тоді зʼявилася Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

Зазначається, що документи підтягнуться незалежно від форми подання — через ЦНАП чи онлайн у Дії.

Таким чином, планується викорінювати корупцію у будівельній сфері.

Нагадаємо, в кінці лютого в Україні створили держреєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Законом також передбачили порядок компенсації від держави.