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В ліфтах столичних багатоповерхівок планують розмістити екстренні бокси допомоги

Всього зібрано 5 тисяч таких боксів.

В ліфтах столичних багатоповерхівок планують розмістити екстренні бокси допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

Найближчим часом у ліфтах Києва можуть бути розміщені екстрені бокси допомоги. 

Про це повідомила пресслужба КМДА. 

“Представники соціально відповідального бізнесу разом із німецьким партнером та у співпраці зі столичною владою організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах багатоповерхівок екстрених боксів допомоги”, - розповіли в КМДА.

Зазначається, що всього було зібрано 5 тис. боксів, які найближчим часом мають розмістити в будинках, котрі найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені вимкнення світла. 

До складу кожного боксу входять вологі рушники, сухі серветки, пакети для сміття, печиво, вода, одноразові стаканчики, а також заспокійливе. 

Вміст боксів забезпечили корпорація “Біосфера” та школа німецької мови StartDeutsch Schule.

Нагадаємо, раніше КМДА попросила мешканців Києва для їхньої безпеки та комфорту не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії.

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