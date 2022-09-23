Росія знову обстріляла Запоріжжя, - Старух

Російські окупаційні війська обстріляли ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів”, - написав Старух.

Як повідомляє “Запоріжжя новини”, росіяни обстрілюють місто з території села Благовещенка біля Енергодару.

Нагадаємо, ранком 22 вересня російська армія знову завдала удару по Запоріжжю. Під удар потрапили парк у центрі міста, телевежа і обʼєкт енергетичної інфраструктури. Загинув чоловік. Росіяни стріляли з С300.