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Окупаційні війська готують диверсії з використанням однострою ЗСУ і державного прапора, – ОК “Південь”

Мешканців окупованих територій просять утриматись від відвідування громадських місць 17-20 вересня.

Окупаційні війська готують диверсії з використанням однострою ЗСУ і державного прапора, – ОК “Південь”
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Для недопущення воєнних злочинів “під чужим прапором” мешканців тимчасово окупованих територій просять утриматись від відвідування громадських місць у період з 17 до 20 вересня.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапора”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій.

Нагадаємо, у громадських місцях Київської області встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. За словами начальника Головного управління Національної поліції області Андрія Нєбитова, техніка повинна допомогти у протидії ворожим диверсантам.

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