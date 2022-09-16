Окупаційні війська готують диверсії з використанням однострою ЗСУ і державного прапора, – ОК “Південь”

Для недопущення воєнних злочинів “під чужим прапором” мешканців тимчасово окупованих територій просять утриматись від відвідування громадських місць у період з 17 до 20 вересня.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапора”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій.

Нагадаємо, у громадських місцях Київської області встановлять ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. За словами начальника Головного управління Національної поліції області Андрія Нєбитова, техніка повинна допомогти у протидії ворожим диверсантам.