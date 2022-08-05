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В Миколаєві пролунали потужні вибухи

Докладну інформацію повідомлять згодом. 

В Миколаєві пролунали потужні вибухи
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

В одному з районів Миколаєва ранком 5 серпня пролунали потужні вибухи.

Про це о 6:58 повідомив у Телеграм мер міста Олександр Сєнкевич.

"Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!" – написав він. 

Повітряна тривога, згідно з телеграм-каналом Сєнкевича, тривала в Миколаєві з 00:50 по 7:06. 

Нагадаємо, російська армія гатить по Миколаєву кожної доби. Учора снаряди потрапили в тротуар, дорогу, житлові будинки. Жодних військових обʼєктів поруч не було. 

Найчастіше обстріли Миколаєва проводять вночі і рано вранці, але ворог також стріляє вдень, коли на вулицях є люди. 

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