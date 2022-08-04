"Заяви про порушення з боку ЗСУ носять характер операції для дискредитації", – Подоляк про звіт Amnesty Internatinal

Радник голови ОПУ висловив жаль, що така організація бере участь у кампанії з пропаганди.

Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Абсолютним пріорітетом для ЗСУ є збереження життя і здоровʼя кожного українця.

Таким чином радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звіт Amnesty International щодо розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах.

"Тому ми послідовно вживаємо усіх заходів, аби допомогти українцям переміститися з зони бойових дій у більш безпечні райони", – наголосив він.

Подоляк додав, що Росія дотримується тактики тотального терору та ігнорує будь-які правила і закони, намагаючись знищувати цивільну інфраструктуру і мирне населення.

"Цьому нема і не може бути жодних виправдань. Ми регулярно бачимо, як російська армія обстрілює житлові квартали за 500+ км від фронту, навмисно вбиваючи мирних громадян і дітей. Будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України і підриву постачань озброєння з боку західних партнерів", – наголосив він.

У твіттері він додав, що сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

"Шкода, що така організація, як Amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", – заявив він.

У сьогоднішньому звіті організації було заявлено, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних обʼєктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.