Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія нанесла ще один ракетний удар по Одещині, - Марченко

На щастя, постраждалих немає.

Росія нанесла ще один ракетний удар по Одещині, - Марченко
Фото: EPA/UPG

Росія нанесла ввечері 11 липня ще один ракетний удар по Одещині.

Про це повідомив керівник ОВА Максим Марченко.

Він зазначив, що обійшлося без постраждалих.

"Дякую підрозділам ДСНС, які дуже оперативно відреагували на всі виклики та швидко приступили до розбору завалів", - наголосив Марченко.

Він підкреслив, що "російські потвори цілили саме по цивільних об'єктах, тому що ніяких військових там не було і близько".

Нагадаємо, РФ сьогодні вранці здійснила дві атаки на Одеську область: було випущено 7 ракет. Ракети з першої атаки влучили в приватний одноповерховий будинок і обʼєкт портової інфраструктури. Друга атака трьома ракетами була спрямована по сільськогосподарських угіддях. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Згодом стало відомо, що СБУ затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також