Вчора ворог обстріляв Харківщину: загинуло четверо людей, шестеро – поранені

Минулої доби російські війська продовжували завдавати ракетних ударів і обстрілювати з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" Харків і населені пункти області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, четверо мирних жителів загинули, шестеро поранені.

"У селі Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив у приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків і двох жінок. Ще одна людина в Коробочкиному поранена. Також поранено дві людини в Дергачах, одну в Печенігах, двох – в Малинівці", – написав Синєгубов.

Він додав, що в Київському районі Харкова внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено промислову будівлю. Ніхто не постраждав.

"Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримання світломаскування під час комендантської години", – написав Синєгубов.

Говорячи про бойові дії на території області, він зазначив, що Ізюм залишається найгарячішою точкою, де окупанти постійно намагаються прорвати позиції ЗСУ.

"У районі Ізюма ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, намагається закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога і завдають йому суттєвих втрат", – написав Синєгубов.

Водночас, за його словами, на півночі і північному сході області ЗСУ з боями просуваються, звільняючи населені пункти.

"Наші Збройні сили в травні відбили ворога від околиць міста Харкова і зараз важкими зусиллями, але просуваються на півночі, на північно-східному напрямку нашої області, звільняючи наші населені пункти, вигризаючи кожен метр нашої території", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 9 травня харківські рятувальники загасили 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Постраждали приватні будинки, склади, вантажні автомобілі.