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Внаслідок обстрілу у Одесі постраждав Воронцовський палац

Палац постраждав через ракетний удар.

Внаслідок обстрілу у Одесі постраждав Воронцовський палац
Фото: Скріншот з відео Одеської міськради

Внаслідок ракетного удару в Одесі постраждав Воронцовський палац, одна з історико-архітектурних перлин міста. 

Про це повідомили у Одеській міськраді.

«Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу», – прокоментував мер Геннадій Труханов.

Уточнюється, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна та елементи ліпнини Воронцовського палацу.

Нагадаємо, ввечері 9 травня російська армія вдарила по Одесі сімома ракетами. Вони влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури, загинула людина.

Вдень 9 травня російські війська випустили по Одесі три ракети "Кинджал", які влучили в туристичну інфраструктуру. Поранення отримали двоє цивільних. Під час цього обстрілу в місті перебували голова Ради Європи Шарль Мішель та голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль.

Вранці 9 травня по Одеській області було завдано удару чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу "Бастіон".

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