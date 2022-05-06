Окупанти готуються до 9 травня акцією “красная гвоздика”, фотовиставкою та пробігом у Криму, – Денісова

Людям пропонують придбати значок із зображенням гвоздики, а гроші передають на підтримку війни проти України.

“Сакральна” дата 9 травня використовується росіянами для пропаганди війни в Україні – окупанти проводять на території Криму акцію “красная гвоздика”.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Людям пропонують придбати значок із зображенням цієї квітки, а значна частина коштів буде перераховуватися на підтримку війни проти України.

До зборку коштів незаконно залучена молодь.

Також, до окупаційних адміністрацій надійшло доручення від путінської влади про обов’язкове проведення в період з 1 по 9 травня фотовиставок “НАТО хроника жестокости”.

“На цьому рашистська пропаганда не зупиняється. З 26 квітня по 09 травня на території Криму проводиться всеросійський пробіг “Zа мир! Труд! Май!” та “Zа мир без нацизма”. Організатори акції наголошують, що захід проводиться на підтримку людської праці, рашистських військових та дій Путіна”, – йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що росіяни вкотре порушують декларації Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, українське Міноборони не виключає, що Росія, якщо не досягне успіхів до сакральної дати 9 травня, вигадає їх сама. Водночас українські захисники не відкидають можливості посилення російських провокацій.

У МВС України також припускають, що Путін 9 травня може оголосити анексію тимчасово захоплених територій України.

Британська розвідка вважає, що відновлення зусиль Росії щодо захоплення Азовсталі та завершення захоплення Маріуполя повʼязані з прийдешнім святкуванням 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні