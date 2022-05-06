У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти готуються до 9 травня акцією “красная гвоздика”, фотовиставкою та пробігом у Криму, – Денісова

Людям пропонують придбати значок із зображенням гвоздики, а гроші передають на підтримку війни проти України. 

Окупанти готуються до 9 травня акцією “красная гвоздика”, фотовиставкою та пробігом у Криму, – Денісова
Фото: красная гвоздика

“Сакральна” дата 9 травня використовується росіянами для пропаганди війни в Україні – окупанти проводять на території Криму акцію “красная гвоздика”.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Людям пропонують придбати значок із зображенням цієї квітки, а значна частина коштів буде перераховуватися на підтримку війни проти України. 

До зборку коштів незаконно залучена молодь.

Також, до окупаційних адміністрацій надійшло доручення від путінської влади про обов’язкове проведення в період з 1 по 9 травня фотовиставок “НАТО хроника жестокости”.

“На цьому рашистська пропаганда не зупиняється. З 26 квітня по 09 травня на території Криму проводиться всеросійський пробіг “Zа мир! Труд! Май!” та “Zа мир без нацизма”. Організатори акції наголошують, що захід проводиться на підтримку людської праці, рашистських військових та дій Путіна”, – йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що росіяни вкотре порушують декларації Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, українське Міноборони не виключає, що Росія, якщо не досягне успіхів до сакральної дати 9 травня, вигадає їх сама. Водночас українські захисники не відкидають можливості посилення російських провокацій.

У МВС України також припускають, що Путін 9 травня може оголосити анексію тимчасово захоплених територій України. 

Британська розвідка вважає, що відновлення зусиль Росії щодо захоплення Азовсталі та завершення захоплення Маріуполя повʼязані з прийдешнім святкуванням 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також