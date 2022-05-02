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Евакуація людей із Маріуполя продовжиться завтра, - міськрада

Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську.

Евакуація людей із Маріуполя продовжиться завтра, - міськрада
Ілюстративне фото
Фото: Reuters

Евакуація з Маріуполя продовжиться завтра, 3 травня.

Про це повідомляє Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Офіційно. Евакуація. За підтримки Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста на завтра погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00", - йдеться в повідомленні.

Міська влада просить максимального поширення цієї інформації.

Нагадаємо, в Маріуполі, заблокованому російськими військами, триває евакуація цивільних. До неї можна долучатися на своїх автомобілях.

Позавчора окупанти дозволили вивезти з маріупольського заводу "Азовсталь", в укриттях якого перебували сотні мирних і поранені військові, перших 20 людей. Учора українська влада повідомила, що з заводу вдалось евакуювати понад 100 українців.

Сьогодні о 7-й ранку, за планом, мав розпочатися наступний етап евакуації з Маріуполя з посадкою біля Порт-Сіті. 

На Азовсталі, за попередніми оцінками, до початку евакуації перебували сотні людей. Точна кількість невідома, бо люди сидять в укриттях, які постійно обстрілюються російськими військовими. Також там перебувають українські захисники, зокрема поранені.

У Маріуполі загалом лишалося близько 100 000 мешканців.

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