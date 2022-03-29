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Автор фрази про російський корабель отримав нагороду "За заслуги перед Черкащиною"

Автор фрази про російський корабель отримав нагороду "За заслуги перед Черкащиною"
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець вручає нагороду прикордонникові Роману Грибову
Фото: facebook.com/IhorTaburets

Український прикордонник Роман Грибов, який був на острові Зміїний та потрапив у полон до окупантів, отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку «За заслуги перед Черкащиною»", – написав Табурець у фейсбуці

Роман Грибов – прикордонник, який відповідав на вимоги російського військового корабля здатися і вказав окупантам напрямок руху.

24 березня стало відомо, що в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Українців обміняли на російських моряків.

Росія атакувала з кораблів острів Зміїний першого дня війни, 24 лютого.  Окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. 

Після обстрілу зв'язок з українськими прикордонниками було втрачено. ДПСУ повідомила, що острів захопили окупанти.

26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на Зміїному.

28 лютого в Україні створили сторінку для швидкого пошуку інформації під час російсько-української війни. Платформу назвали "Русский военный корабль, иди нахуй".

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