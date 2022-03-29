Український прикордонник Роман Грибов, який був на острові Зміїний та потрапив у полон до окупантів, отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку «За заслуги перед Черкащиною»", – написав Табурець у фейсбуці.

Роман Грибов – прикордонник, який відповідав на вимоги російського військового корабля здатися і вказав окупантам напрямок руху.

24 березня стало відомо, що в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Українців обміняли на російських моряків.

Росія атакувала з кораблів острів Зміїний першого дня війни, 24 лютого. Окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися . Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Після обстрілу зв'язок з українськими прикордонниками було втрачено. ДПСУ повідомила, що острів захопили окупанти .

26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на Зміїному.

28 лютого в Україні створили сторінку для швидкого пошуку інформації під час російсько-української війни. Платформу назвали "Русский военный корабль, иди нахуй".