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Генштаб ЗСУ показав відео 23-го дня хроніки оборони Києва

Росіяни днями намагались прорватися з північного напрямку, але захисники завадили їм і забрали ворожий танк Т-72. 

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео Сухопутних військ, які тримають оборону Києва. 

Днями росіяни намагались прорватися на північному напрямку столиці, але понесли втрати в техніці та живій силі. 

"Ми перегнали, забрали Т-72 російський. Позабирали снаряди собі потрібні", – розповів військовий Сухопутних військ Грифон. 

Генерал-полковник, командувач оборони Києва і Сухопутних військ Олександр Сирський відмітив злагоджену дію механізованих підрозділів, артилеристів, які дають гідну відсіч противнику.

"Сьогодні обстановка в смузі оперативної відповідальності стабільна, не спостерігаємо ні обстрілів, ні якихось наступальних дій", – зазначив він.

Зараз ворог завдає ударів по Києву тільки дистанційно, ракетами.

Нагадаємо, план швидкого захоплення Києва в Росії провалився. На сьогодні по правому березі Дніпра ворога зупинено майже на відстані 70 кілометрів. Довкола Києва є два кільця оборони, влаштовані фортифікаційні споруди, є ППО. Попри наявність ППО, не можна нехтувати правилами й ігнорувати сигнали повітряної небезпеки. 

У Києві також ефективно діє протидиверсійна діяльність. За останні дні знищили близько 100 диверсантів, а за весь період – 35 диверсійних груп. 

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