Сили протиповітряної оборони збили у районі Одеси два російські винищувачі.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської обласної військової держадміністрації Максим Марченко.

«Близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі. Багато одеситів чули сьогодні вибух, – це і був один із винищувачів, який упав у море неподалік Одеси. Другий упав на півночі області», – зазначив він.

Марченко уточнив, що пілотів захопили та везуть на допит.

«Мінус два літаки – це десятки збережених життів», – нагадав він.

Також, за даними Військово-морських сил, один винищувач Су-25 збитий в Очакові (Миколаївська область).

«Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, через постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення... Сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один із наших військових моряків збив літак Російської Федерації Су-25. Пілоти взяті в полон», – зазначили у ВМС ЗСУ.

Державна прикордонна служба України оприлюднила відео допиту полонених росіян.

Пілот збитого Су-25 розповів, що вони з військової частини міста Саки в окупованому Криму.

Нагадаємо, сьогодні українські воїни збили в небі над Черніговом ворожий літак Су-25. Один пілот загинув, а другий потрапив у полон. Загиблий льотчик причетний до завдавання ракетно-бомбових ударів по мирних громадянах Сирії. З 2015 року він значився в базі Миротворця.

Також українські військові на Миколаївщині знищили чотири гелікоптери російських окупантів, три з них збив один морський піхотинець.