Ворог знову обстрілює Харків, під удар потрапила центральна площа Свободи

Російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram повідомив, що на центральній площі міста – Свободи – розриваються ракети. Саме на цьому майдані стоїть Харківська ОДА, і вона пошкоджена від удару.
Судячи з відео у соцмережах, Росія відкрила вогонь по центру міста близько 8 ранку. Обстрілювали також площу Пʼяти кутів.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram повідомив, що область сьогодні очікує артилерійських обстрілів, бомбардування із залученням авіації.
Уночі хаотично гатили у всіх напрямках – Липецькому, Бєлгородському, у напрямку Чугуєва та ін.
За минулу добу співробітники ДСНС 44 рази виїжджали за сигналом "тривога" в Харківській області. Було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів, пише ДСНС у Facebook.
За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
м. Харків:
- вул. Гуревича, горів автомобіль
- вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, у результаті обстрілу постраждав чоловік
- вул. Кільцева, горіли 5 автівок, у результаті артобстрілу постраждало двоє чоловік та один загинув
- вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів і 5 автомобілів
- вул. Світла, горів гараж та автомобіль
- пров. 23 Серпня, горіло 7 автомобілів
- вул. Балакірєва, горіло 2 автомобілі
- вул. Бучми, горів гараж
Харківський район:
- с. Рогань, горів житловий будинок, у результаті артобстрілу постраждав 1 чоловік та 1 загинув
- вул. 23 Серпня, горів гараж
- вул. Осинова, горів житловий будинок
- вул. Кільцева, у результаті артобстрілу постраждало 8 чоловік і 35 осіб було евакуйовано
- Ізюмський район, м. Балаклія, горів житловий будинок
- Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок
- вул. Киргизька, в результаті влучення снаряда горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тонни трансформаторного мастила
- вул. Танкопія, горіло 10 гаражів
- вул. Морозова, горіло складське приміщення
- вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку
- вул. Немишлянська, горіла складська будівля
- пр-т Тракторобудівників, горів гараж
- Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок
- вул. Верхньогіївська, в результаті влучення снаряда горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та вікна ЗОШ №108.
Нагадаємо, вчора ворог більшу частину дня стріляв по Харкову з "градів". Вогонь вівся по цивільній інфраструктурі, загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.
Обстріл Харкова – це воєнний злочин, наголосив президент України. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. Володимир Зеленський наголосив, що за цей злочин точно буде трибунал.