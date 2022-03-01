Ворог знову обстрілює Харків, під удар потрапила центральна площа Свободи

Російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram повідомив, що на центральній площі міста – Свободи – розриваються ракети. Саме на цьому майдані стоїть Харківська ОДА, і вона пошкоджена від удару.

Судячи з відео у соцмережах, Росія відкрила вогонь по центру міста близько 8 ранку. Обстрілювали також площу Пʼяти кутів.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram повідомив, що область сьогодні очікує артилерійських обстрілів, бомбардування із залученням авіації.

Уночі хаотично гатили у всіх напрямках – Липецькому, Бєлгородському, у напрямку Чугуєва та ін.

За минулу добу співробітники ДСНС 44 рази виїжджали за сигналом "тривога" в Харківській області. Було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів, пише ДСНС у Facebook.

За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

м. Харків:

вул. Гуревича, горів автомобіль

вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, у результаті обстрілу постраждав чоловік

вул. Кільцева, горіли 5 автівок, у результаті артобстрілу постраждало двоє чоловік та один загинув

вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів і 5 автомобілів

вул. Світла, горів гараж та автомобіль

пров. 23 Серпня, горіло 7 автомобілів

вул. Балакірєва, горіло 2 автомобілі

вул. Бучми, горів гараж

Харківський район:

с. Рогань, горів житловий будинок, у результаті артобстрілу постраждав 1 чоловік та 1 загинув

вул. 23 Серпня, горів гараж

вул. Осинова, горів житловий будинок

вул. Кільцева, у результаті артобстрілу постраждало 8 чоловік і 35 осіб було евакуйовано

Ізюмський район, м. Балаклія, горів житловий будинок

Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок

вул. Киргизька, в результаті влучення снаряда горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тонни трансформаторного мастила

вул. Танкопія, горіло 10 гаражів

вул. Морозова, горіло складське приміщення

вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку

вул. Немишлянська, горіла складська будівля

пр-т Тракторобудівників, горів гараж

Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок

вул. Верхньогіївська, в результаті влучення снаряда горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та вікна ЗОШ №108.

Нагадаємо, вчора ворог більшу частину дня стріляв по Харкову з "градів". Вогонь вівся по цивільній інфраструктурі, загинули люди, які вийшли з укриття по воду. Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 харківʼян, більш ніж 100 отримали поранення.

Обстріл Харкова – це воєнний злочин, наголосив президент України. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. Володимир Зеленський наголосив, що за цей злочин точно буде трибунал.