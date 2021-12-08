ГО "Екопарк Осокорки": Київрада планує повністю передати парк під забудову

На сайті Київської міськради з'явився проєкт рішення про вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах" згідно з Меморандумом від 7 квітня 2021 року.

Про це повідомив активіст ГО "Екопарк Осокорки" Сергій Пасюта

Згідно з документом, міська влада відмовляється від низки апеляційних та касаційних позовів щодо земельної ділянки Екопарку "Осокорки" і передає землі забудовнику.

Авторами проєкту є депутати від чотирьох фракцій – "Батьківщини", ОПЗЖ, УДАР та "Європейської солідарності":

Нестор Віталій Романович (Батьківщина)

Тимощук Богдана Анатоліївна (Батьківщина)

Зубко Юрій Григорович (Батьківщина)

Костюшко Олег Петрович (УДАР)

Тихонович Юрій Станіславович (ЄС)

Симуніна Юлія Миколаївна (ОПЗЖ)

Наконечний Михайло Васильович (ОПЗЖ)

Документ внесенов порядок денний як невідкладний.

За словами Пасюти, щоб "протиснути" цей проєкт на засіданні 9 грудня, доведеться в авральному порядку скликати регламентну комісію Київради.

"Це може статися або сьогодні, або завтра зранку до сесії Київради, або завтра в обід у перерві", – написав він у фейсбуці.

"Невідкладність пов'язана з розглядом 8 грудня 2021 року, 21 грудня 2021 року Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду та Північним апеляційним господарським судом апеляційних та касаційних скарг, у справах про визнання укладеними додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок", - додав Пасюта пояснення авторів законопроєкту.

Фото: facebook.com/pasyuta

Фото: facebook.com/pasyuta

Фото: facebook.com/pasyuta

Нагадаємо, на місці зеленої зони на столичних Осокорках залишились недобудовані збанкрутілим банком "Аркада" житлові комплекси. Скандальний ЖК "Патріотика на озерах" передбачає забудову території між озерами Тягле і Небреж, проти чого багато років виступають мешканці району та представники ініціативи "Екопарк Осокорки".