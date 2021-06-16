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Кабмін вирішив продовжити карантин до 31 серпня

"Поки у нас зелений рівень, контроль самоізоляції фактично не буде здійснюватися".

Кабмін вирішив продовжити карантин до 31 серпня
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Про це на початку засідання уряду в середу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня, але водночас ми послабим певні карантинні заходи. Зокрема, поки у нас зелений рівень, контроль самоізоляції фактично не буде здійснюватися, це дасть змогу оновити додаток "Дій Вдома", - сказав Шмигаль.

"Сьогодні всі регіони нашої країни перебувають в зеленій зоні. [Але] маємо бути готові до всіх варіантів розвитку подій, залишатися мобілізованими та дотримуватися протиепідемічних правил", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що карантин в Україні діє з березня 2020 року. Після цього карантинні обмеження кілька разів змінювали – від повного локдауну по країні до карантину вихідного дня чи адаптивних обмежень.

21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію ковіду до 30 червня.

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