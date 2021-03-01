Поблизу Пищевика загинув український військовий

Протягом минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна.

У районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який був збитий українськими військовими.

Поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів. У відповідь на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

"Основною метою дій збройних формувань ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ. За всіма фактами зафіксованих порушень УС СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - зазначають у штабі.

Станом на 7 годину ранку 1 березня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли, в суботу, 27 лютого окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі, водночас здійснюючи запит до СММ ОБСЄ на встановлення режиму "Тиша".