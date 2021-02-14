Сьогодні, 14 лютого рятувальники знайшли зниклого туриста в районі гори Гимба поблизу с. Березники на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Туриста шукали ще зі вчора, стан його здоров’я задовільний.

Водночас продовжуються пошуки другого зниклого туриста. До пошуку залучено 26 рятувальників, 5 одиниць техніки, всюдихід Богун, а також авіацію.

“Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість чотирма групами незважаючи на несприятливі погодні умови: висота снігового покриву до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 градусів морозу”, – йдеться у повідомленні.

Обставини зникнення туристів встановлюються.

Додамо, вчора до Служби порятунку Закарпатської області тричі надходили повідомлення про те, що в горах потребують допомоги люди.

“Попри всі заклики та звернення не виходити у гори у період ускладнених погодних умов, туристи все одно наражають себе на небезпеку та як наслідок, губляться”, – зазначили рятувальники.

Перший виклик надійшов о 17:20 з Тячівщини. Тут під час катання на снігоходах втратили орієнтир місцевості та заблукали 5 осіб.

На їх пошуки вирушили Усть-чорнянські гірські рятувальники, й о 03:00 14 лютого знайшли їх. Наразі проводиться їх супровід до урочища Шафин.

Другі пошуково-рятувальні роботи проходили в районі гори Гимба Міжгірського району. Тут також заблукало 5 туристів, всі мешканці Києва. Повідомлення про це надійшло до рятувальників о 18:10 та вже о 19: 50 їх було знайдено та доставлено до с. Пилипець, де вони тимчасово проживають. Стан здоровя - задовільний.

Третя пошукова операція триває й до нині.

Нагадаємо, у січні в австрійських Альпах у трьох окремих інцидентах сходження лавин загинули три лижники. Один із загиблих - підліток.