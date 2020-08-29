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До Киева в неділю повернеться спекотна погода

На всій території України опади не прогнозуються. 

До Киева в неділю повернеться спекотна погода
Фото: EPA/UPG

У Києві 30 серпня малохмарно, без опадів, температура вночі +16...+18, вдень - +30...+32.

На заході країни малохмарно, без опадів, уночі до +18, вдень - від +28 до +34 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Карпатах без опадів, вночі до +14, удень - до +27.

На півночі України малохмарно, без опадів, температура вночі - +11...+17, вдень - до +34.

У центральній частині країни в неділю також без опадів, уночі до +17. Вдень прогнозується від +28 до +34.

На сході країни малохмарно, без дощу, уночі до +15, вдень - +28-30 градусів.

На півдні України без опадів, вночі до +21, вдень - до +34.

У Криму малохмарно, вдень до +33 градусів.

Нагадаємо, що останніми днями на значній території України та в Києві зокрема спостерігалося похолодання. 

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Джерело: "Українські новини"
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