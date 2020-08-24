"Океан Ельзи" та "Бумбокс" не дозволяли використовувати свої пісня на концерті до Дня Незалежності

Про дозвіл до них не звертались.

Представники гуртів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України", який провели на Софійській площі до Дня незалежності, про це пише Громадське.

Продюсер "Бумбоксу" Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: "Ні, звісно, ніхто не питав".

Про це ж сказала й представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко: "Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку - ні, не давали дозвіл! Ба більше - навіть не звертались".

Концерт "Пісенна історія сучасної України" відбувся під час офіційних заходів святкування 29-го Дня Незалежності.

Пісню "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконали "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" - хор і Вєрка Сердючка.