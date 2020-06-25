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Украина вносит декзаметазон в протокол лечения COVID-19

Ранее о его эффективности заявляли во Всемирной организации здравоохранения. 

Украина вносит декзаметазон в протокол лечения COVID-19
Фото: facebook/Юрій Рильчук

Минздрав Украины расширил перечень лекарственных средств в протоколе лечения коронавируса. В частности, туда решили внести дексаметазон, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вообще национальный протокол - это подробная инструкция, в какой способ применять, при каких схемах лечения. Она направлена на то, чтобы лечение было более эффективным. Эффективное лечение - это очень понятная для всех вещь. Чтобы человека лечить как можно скорее, чтобы результаты, количество выздоровевших людей росло, а количество летальных случаев постоянно уменьшалось", - заявил Степанов.

Он добавил, что у украинских врачах есть достижения в лечении коронавируса, а эффективность лечения будет еще лучше, если каждый украинец будет им помогать.

"Давайте поможем нашим врачам, нашим медицинским работникам. От нас нужно немного - мы должны соблюдать правила, которые установлены в нашей стране. Мы должны пользоваться масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Это уменьшит количество госпитализаций, уменьшит нагрузку на них", - заявил Степанов.

Напомним, что британские ученые считают, что недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Дексаметазон - это синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

По данным исследователей, включение дексаметазона в курс лечения снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% - пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом). Во Всемирной организации здравоохранения, что этот препарат эффективен при коронавирусе. Глава ВОЗ призвал увеличить производство этого препарата. 

Однако Главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко заявила, что дексамтозон уменьшает воспалительный процесс, которым сопровождается течение заболевания, но он никоим образом не влияет на вирус. 

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