Фото: LB.ua

Под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения одесскому активисту, экс-лидеру ячейки "Правого сектора" Одессы Сергею Стерненко, собрался митинг в его поддержку.

В помещение суда не пускают людей, аргументируя это нехваткой места, при этом зал заседания, по словам Стерненко, почти пуст. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/sternenko

Фото: Lb.ua

После отказа во входе некоторые митингующие зажгли дымовые шашки и попытались ворваться вовнутрь штурмом. После начавшейся толкучки прибыл спецназ, который начал оттеснять людей, пишет "Интерфакс-Украина".

Стерненко сообщил, что его адвокаты объявили отвод судьи Владимира Бугиля. Стерненко считает, что судья предвзят, однако Бугиль, по словам подозреваемого, сам рассмотрел свой отвод и сам в нем отказал. Стерненко заявил повторный отвод.

Активист заявил, что Бугиль скрыл от суда ряд доказательств, которые доказывают его невиновность.

Владимир Бугиль известен тем, что вынес решение о взятии под стражу активистов Революции Достоинства Андрея Дзиндзи и Владимира Кадура, которые обвинялись в угоне трактора на Банковой. Также он прославился как судья, который выпустил из-под стражи под залог Вадима Титушко.

Фото: facebook.com/sternenko

По словам одного из участников митинга "Свободу Сергею Стерненко!", пресс-секретаря партии "Голос" Яремы Духа, в зал можно попасть только при условии привлечения к процессу и готовности взять на поруки подозреваемого.

В зал заседания пришли нардепы от фракции "Голос" Кира Рудык, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина и Ярослав Железняк. Они готовы взять Сергея Стерненко на поруки. Поддержать одесского активиста пришел и экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Фото: Facebook Максим Нефьодов

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в убийстве активисту и бывшему главе одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко. Ему предъявили ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) та ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года он оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.