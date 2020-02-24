В Карпатах пропали четверо туристов из Киева

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"23 февраля в 19:05 поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Сначала поиски проводились тремя поисково-спасательными отделениями в составе 10 спасателей и двух единиц техники. Впоследствии им на помощь были направлены еще пятеро горных спасателей из Рахова.

"Поисковая операция осложнялась темным временем суток и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных "карниза", поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей. В 5:10 на связь вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района", - сообщили в ГосЧС.

В 06:00 утра 24 февраля поисковые работы возобновлениы, и спасатели движутся в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с ними по-прежнему отсутствует.

Напомним, Горная поисково-спасательная часть ГосЧС Закарпатской области разработала сервис, который поможет спасать туристов в случае ЧС. Если туристы не выйдут на связь в указанное время, их будут искать спасатели.