Вагон поезда "Киев-Москва" отправили на карантин в России из-за подозрений на коронавирус у пассажирки (обновлено)

Премьер-министр Гончарук заявил, что это может быть фейком.

Пассажирку поезда "Киев-Москва" сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрений на коронавирус. Всех остальных пассажиров вагона отправили на карантин в местную больницу, пишет российский "Интерфакс".

Подозрения возникли относительно китаянки, у которой обнаружили температуру около 38 градусов. 20 остальных пассажиров, ехавших с ней в вагоне, пока будут в Брянской городской больнице, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

Информации о том, есть ли среди них граждане Украины, пока нет.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что это заявление российских властей может быть фейком.

"Я предсказываю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая пять дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с Россией была остановлена и там якобы выявили какие-то вирусы и они что-то исследуют и так далее", - сказал он во время выступления в Верховной Раде.

По мнению премьера, это попытка "раскачать информационное поле", чтобы посеять в Украине панику, уныние и раздор.

Обновление 11:25. В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили, что пассажирка с симптомами ОРВИ была снят с поезда во время пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка в России. Вагон поезда отцепили на станции Брянск.

"Основной состав прибыл в конечный пункт назначения – Москву. "Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья, Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – говорится на странице министерства в Facebook.

Напомним, в Китае суточный показатель заболевших коронавирусом COVID-19 вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим днем и составил 889 новых случаев. Количество погибших увеличилось на 118 и составило 2236. Преимущественно летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй.