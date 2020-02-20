В центре Киева, на Майдане Независимости, 20 февраля почтили память Героев Небесной сотни, трагически погибших во время Революции Достоинства.
Неподалеку Октябрського дворца в небе зажгли символические Лучи Достоинства, которые символизируют души погибших героев. Эта инсталляция традиционно зажигается каждый год в день памяти погибших на Майдане.
На мосту над улицей Институтской разместили плакат "Россия начала войну здесь".
Обновление. После мероприятий на Майдане те, кто пришел почтить память погибших, отправились по ул. Институтской к офису президента Украины. По состоянию на 20:25, там находятся около сотни людей.
Напомним, 18-20 февраля стали самыми кровавыми днями в противостоянии украинского народа и власти на тот момент президента Виктора Януковича. За один день во время столкновений с силовиками погибли несколько десятков человек, снайперы стреляли в активистов на поражение.