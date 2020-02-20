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На Майдане почтили память Героев Небесной сотни, зажгли Лучи Достоинства (обновлено)

После этого участники мероприятий пришли под Офиса президента Украины. 

В центре Киева, на Майдане Независимости, 20 февраля почтили память Героев Небесной сотни, трагически погибших во время Революции Достоинства.

Неподалеку Октябрського дворца в небе зажгли символические Лучи Достоинства, которые символизируют души погибших героев. Эта инсталляция традиционно зажигается каждый год в день памяти погибших на Майдане. 

Фото: Олександр Рудоманов

На мосту над улицей Институтской разместили плакат "Россия начала войну здесь". 

Фото: Олександр Рудоманов

Обновление. После мероприятий на Майдане те, кто пришел почтить память погибших, отправились по ул. Институтской к офису президента Украины. По состоянию на 20:25, там находятся около сотни людей.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 18-20 февраля стали самыми кровавыми днями в противостоянии украинского народа и власти на тот момент президента Виктора Януковича. За один день во время столкновений с силовиками погибли несколько десятков человек, снайперы стреляли в активистов на поражение.

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