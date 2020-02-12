Минцифры намерено направить €25 млн на "Дию" и развитие мобильного интернета в регионах

Министерство цифровой трансформации Украины намерено направить 25 млн евро помощи Евросоюза на поддержку приложения и портала "Дия", а также на развитие широкополосного проводного и мобильного доступа к интернету в регионах. Об этом в своем телеграме сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также отметил, что 11 февраля было подписано важное для Украины соглашение с ЕС, благодаря которому Минцифры и получило 25 млн евро финансирования на диджитализацию.

Эти деньги также будут потрачены на оптимизацию административных услуг и их цифровизацию; улучшение реестров и обеспечение качественного и защищенного обмена данными между ними; развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественная связь была в каждом украинском селе независимо от его размера и удаленности; а также на внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

"Мы делаем проекты мирового уровня, и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что на реализацию приложения "Дия" Минцифры не потратило "ни копейки из государственного бюджета".

"Я этим не горжусь и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно как государство инвестировать в направление будущего. Сегодня же финансирование "Дии" взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией", - отметил он.

Напомним, с 21 января Министерство цифровой трансформации запустило курсы по цифровизации в формате сериала. Цель проекта - обучить 6 млн украинцев за три года.