Во Львовской ОГА продолжают голодовать лидеры профсоюза горняков

В здании Львовской облгосадминистрации продолжается голодовка лидеров профсоюза горняков из-за невыплат зарплат на госпредприятии "Львовуголь". Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец у себя на фейсбуке.

"Напомню, что по состоянию на сейчас продолжается голодовка лидеров Независимого профсоюза горняков Украины в здании Львовской ОГА", - отметил Волынец.

Кроме того, он анонсировал, что завтра, 23 января состоится акция протеста в виде перекрытия дороги международного значения Львов - Рава-Русская (в районе села Добросин) с 10.00 до 13.00.

Также региональное объединение Независимого профсоюза горняков города Червонограда направило обращение на имя президента Украины, главы ВР, премьер-министра и членов правительства в котором сообщается о готовности к радикальным действиям в случае непогашения задолженности по зарплате перед шатрами ГП "Львовуголь ".

Напомним, 21 января четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявили голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат. Голодающие находятся в помещении Львовской ОГА и не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия. По состоянию на 16 января зарплатная задолженность составляет 317,9 млн грн.

12 ноября 2019 года шахтеры Львовской области попросили президента Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате. В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.

17 декабря СБУ разоблачила руководство "Львовугля" на махинациях с зарплатами шахтеров.