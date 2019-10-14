Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харькове открыли памятник защитникам Украины. Он расположен на одноименной площади Защитников Украины (раньше - площадь Восстания).

Как отмечает пресс-служба Харьковской обладминистрации, основной элемент монумента - куб, самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину – целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери. Их изобразили в виде 14 металлических стел, на которых выбиты строки произведения Владимира Сосюры "Любіть Україну". Число 14 символизирует 2014 год, когда началась российская агрессия.

Фото: kharkivoda.gov.ua

Фото: kharkivoda.gov.ua

Фото: kharkivoda.gov.ua

Фото: kharkivoda.gov.ua

На сайте академии Национальной гвардии Украины, расположенной на этой площади, возле монумента создано многофункциональное пространство для торжественных мероприятий, в том числе самой академии.

Напомним, что 14 октября отмечается День защитников Украины.