Суд оканчательно отказался снять арест имущества Януковича по делу о похищении Драбинко

Киевский апелляционный суд отказался снять арест с земельного участка в Новых Петровцах, квартиры на Оболонской Набережной в Киеве, жилого дома и 2 паркомест бывшего беглого президента Виктора Януковича по делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко). Об этом сообщается в материалах суда.

22 мая Апелляционный суд вынес решение, которым удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры о наложении ареста на имущество Януковича.

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 17 апреля по этому делу суд уже арестовывал вышеупомянутое имущество, однако на решение суда подавали аппеляцию.