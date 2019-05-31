"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд оканчательно отказался снять арест имущества Януковича по делу о похищении Драбинко

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Суд оканчательно отказался снять арест имущества Януковича по делу о похищении Драбинко
Фото: twitter.com/zvezdanews

Киевский апелляционный суд отказался снять арест с земельного участка в Новых Петровцах, квартиры на Оболонской Набережной в Киеве, жилого дома и 2 паркомест бывшего беглого президента Виктора Януковича по делу о похищении  архиепископа Александра (Драбинко). Об этом сообщается в материалах суда.

22 мая Апелляционный суд вынес решение, которым удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры о наложении ареста на имущество Януковича.

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 17 апреля по этому делу суд уже арестовывал вышеупомянутое имущество, однако на решение суда подавали аппеляцию. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также