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"Лото-Забава": в Хмельницком выиграли 1 млн гривен Новости компаний

"Лото-Забава": в Хмельницком выиграли 1 млн гривен

Во время розыгрыша 1030-го тиража «Лото-Забава», который состоялся 5 мая 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 000 000 гривен. Выигрыш определил первый шарик с четным числом 72, который выпал в начале розыгрыша из большого лототрона.  Это гарантировало розыгрыш 1 миллиона гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками».  Счастливчиком, которому удалось выиграть 1 000 000 гривен, оказался игрок, который приобрел свой выигрышный билет № 0106410 в г.Хмельницкий на точке продажи лотерейных билетов, находящейся в магазине по адресу: ул. Курчатова, 90.  Победитель стал 328-м счастливчиком на счетчике «Фабрики миллионеров» и уже шестнадцатым в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» традиционно приглашает счастливчика приобщиться к элитарному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», посетить Киев и провести невероятный уик-энд в рамках подарочной программы «Два дня из жизни миллионера» для двух человек.  13-14 апреля в рамках данной программы столицу посетила Светлана Громова вместе со своим мужем Николаем, где они провели незабываемые выходные. Светлана Громова из Запорожской области стала победительницей «Лото-Забава» и выиграла 1 000 000 гривен в 1019-м тираже от 17 февраля 2019 года.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя или главную победительницу 1030-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

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