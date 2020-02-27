Обвиняемым по делу Гандзюк объявили новые подозрения

Речь идет об Игоре Павловском и его сообщниках.

Офис генпрокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ подготовили подозрения четырем участникам преступной организации, которые совершали насильственные действия относительно граждан и поджигали их имущество с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

По версии следствия, они причастны к угону авто на сумму около 5 млн гривен, совершенному организованной преступной группировкой и с применением насилия, опасным для жизни и здоровья потерпевшего (ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса). Также провели 10 обысков по местам проживания фигурантов, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Указанные следственные и процессуальные действия произошли по новым обстоятельствам в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создании этой преступной организации", – говорится в сообщении.

В частности, сообщили о подозрении руководителю преступной группировки – бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, который находится под стражей (Игорю Павловскому).

Помимо этого, 26 февраля суд разрешил перевести в учреждение предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, которые отбывают наказания согласно с приговором суда Днепропетровской области.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски по делу Гандзюк и спецоперацию по устранению преступной группировки. Его задержали в тот же день. На суде он заявил, что не причастен к нападению на Гандзюк и назвал себя "случайным слушателем".

Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

21 августа отец Екатерины Гандзюк заявил, что он разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Владимиром Зеленским. 3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.

В ноябре подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк – главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру – почти в два раза уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривен до 148 000 грн.