Рішення уряду Віктора Орбана більше немає в імміграційному реєстрі.

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Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді більше не зазначений у переліку осіб, яким заборонений в'їзд на території Угорщини та всієї Шенгенської зони.

Як пише Укрінформ, управління поліції країни-сусіда вилучило зі своєї системи запис стосовно імміграційних обмежень терміном на три роки, запроваджених проти військового попереднім урядом Віктора Орбана.

Рішення не пов'язане із першою двосторонньою зустріччю Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, оскільки Бровді зник з "чорного списку" ще до 24 листопада.

Бровді є найбільш високопоставленим офіцером угорського походження в Силах оборони України. Санкції проти нього уряд Орбана запровадив через підрив нафтопроводу "Дружба". Командувач тоді звинуватив угорську владу у бажанні "захищати не власний суверенітет, а свої брудні кишені".