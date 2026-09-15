Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних дронів

«Шахед» був успішно уражений, але треба доопрацювати керування перехоплювачем.

Сьогодні, 15 вересня, президенту України Володимиру Зеленському доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий про успішне випробовування ще одного перехоплювача безпілотників.

«Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок наших виробників: є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. «Шахед» був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність», – йдеться у повідомленні президента.

Також під час доповіді говорили про подальші військові операції і далекобійні удари, зокрема разом з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом визначили наступні пріоритетні цілі, необхідні для цього засоби та підготовку.

«Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії», – написав Володимир Зеленський і додав, що Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її дзеркальних кроків щодо критичної інфраструктури.