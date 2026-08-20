Зеленський підписав укази про нові санкції проти росіян

Вони спрямовані проти воєнного комплексу окупантів, колаборантів та колишніх діячів з України.

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Володимир Зеленський підписав декілька нових пакетів санкцій проти росіян.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Нові санкції спрямовані проти російського воєнного комплексу та осіб, які так чи інакше зберігають зв’язки із Росією.

Це, зокрема, колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, колишні діячі з України, які перебувають у Європі, але пов'язані з Росією.

"Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів", - зазначив Зеленський.