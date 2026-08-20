Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав укази про нові санкції проти росіян

Вони спрямовані проти воєнного комплексу окупантів, колаборантів та колишніх діячів з України.

Зеленський підписав укази про нові санкції проти росіян
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Володимир Зеленський підписав декілька нових пакетів санкцій проти росіян. 

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Нові санкції спрямовані проти російського воєнного комплексу та осіб, які так чи інакше зберігають зв’язки із Росією. 

Це, зокрема, колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, колишні діячі з України, які перебувають у Європі, але пов'язані з Росією. 

"Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів", - зазначив Зеленський.

  • Каллас: ЄС восени планує запровадити наймасштабніший пакет санкцій проти РФ. Після ухвалення нового пакета загальна кількість російських компаній та інших структур, які перебувають під санкціями, одразу зросте приблизно на третину.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies