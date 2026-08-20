Зеленський підписав укази про нові санкції проти росіян

Володимир Зеленський підписав декілька нових пакетів санкцій проти росіян.
Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
Нові санкції спрямовані проти російського воєнного комплексу та осіб, які так чи інакше зберігають зв’язки із Росією.
Це, зокрема, колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, колишні діячі з України, які перебувають у Європі, але пов'язані з Росією.
"Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об’єднувати наші санкції в українській юрисдикції із санкціями партнерів", - зазначив Зеленський.
- Каллас: ЄС восени планує запровадити наймасштабніший пакет санкцій проти РФ. Після ухвалення нового пакета загальна кількість російських компаній та інших структур, які перебувають під санкціями, одразу зросте приблизно на третину.