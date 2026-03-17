ГоловнаПолітика

Угорщина тисне на ЄС з вимогую скасувати мита на російські та білоруські добрива на тлі війни на Близькому Сході

Фактичне блокування Іраном Ормузької протоки підвищує вартість добрив. Будапешт заявляє, що фермерам потрібні дешевші добрива на тлі зростання цін.

міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь (справа)
Фото: EPA/UPG

Угорщина тисне на Європейський Союз із вимогою призупинити тарифи та додаткові мита на імпорт добрив із Росії та Білорусі, оскільки війна в Ірані загрожує підвищенням глобальних цін на продовольство, пише Politico

Видання зазначає, що такий крок посилив би ключове джерело доходів, яке використовується для фінансування агресивної війни Москви проти України.

У листі до єврокомісарів у понеділок міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь попередив, що зростання світових цін на добрива та невизначеність із постачанням, посилені війною в Ірані, можуть вдарити по фермерах ЄС і підштовхнути ціни на продукти.

Він закликав тимчасово знизити мита на російські та білоруські товари до нуля, застерігши, що Угорщина може зіткнутися зі зниженням врожайності, якщо доступ до дешевшого імпорту залишиться обмеженим. Країна виробляє лише азотні добрива, а фосфор і калій змушена імпортувати.

ЄС посилив мита на добрива з Росії та Білорусі у 2025 році після зростання імпорту в роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це викликало занепокоєння, що Росія переорієнтовує газ, який потрапив під санкції, на виробництво добрив, щоб зберегти експортні доходи.

Минулого року постачання російських добрив до ЄС все ще оцінювалися приблизно у €2 млрд, однак обсяги різко скоротилися на початку 2026 року після набуття чинності нових мит.

Фактичне блокування Іраном Ормузької протоки підвищує вартість добрив, обмежуючи постачання як палива, так і сировини, необхідних для їх виробництва. Будапешт також закликає ЄС послабити заборону на російський газ, щоб знизити ціновий тиск — ідею, яку в Брюсселі категорично відкидають.

