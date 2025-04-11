Axios: Віткофф полетів до Москви. Сьогодні він має зустрітися з Путіним

Це буде третя зустріч між Віткоффом і Путіним для обговорення можливості припинення вогню в Україні.

Дипломатичний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф полетів до Росії. Як очікується, він зустрінеться з президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 11 квітня. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на поінформоване джерело та на дані сервісу FlightRadar.

Видання зазначає, що це буде третя зустріч між Віткоффом і Путіним для обговорення можливості припинення вогню в Україні.

Як відомо, Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і навіть заявив, що його «розлютили» коментарі Путіна щодо України.

Якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції, повідомило Axios джерело, знайоме з проблемою.